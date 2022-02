¿Quién fue Moses J. Moseley? El actor de ‘The Walking Dead’ que murió a los 31 años

La madrugada de este 1 de febrero se informó que el actor Moses J. Moseley fue encontrado sin vida a los 31 años, luego de que desde hace algunos días estaba desaparecido.

Fue su mánager, Tabatha Minchew, quien confirmó la noticia por medio de su cuenta de Instagram. “Te amo @mosesmoseley, tuvimos tantos años increíbles de amistad juntos, siempre nos divertimos mucho. Me alegro de que hayas sido parte de nuestra familia durante tanto tiempo. Ojalá tuviéramos más tiempo. Se te extrañará mucho”, escribió junto a una foto de ambos.

De acuerdo a información de la policía, su cuerpo fue encontrado con un impacto de bala, en el área del Puente Hudson en Stockbridge, Massachusetts.

Hasta el momento, las autoridades siguen investigando qué fue lo que ocurrió, pues existen indicios de que posiblemente se trató de un suicidio.

¿Quién fue Moses J. Moseley?

El artista fue reconocido principalmente por interpretar el papel de una de las mascotas zombis de Michonne en la serie The Walking Dead, entre 2013 y 2015.

Moseley nació en Aiken, Carolina del Sur, el 23 de diciembre de 1990. A los 20 años inició su carrera como modelo y actor.

Entre las películas en las que participó están: Canción del corazón (Joyful Noise), Curvas De La Vida (Trouble with the Curve), Aprendices fuera de línea (The Internship), Los Juegos del Hambre: En Llamas (The Hunger Games: Catching Fire), Dysfunctional 2014, The Lockhavens Show, Loose Screws y Doll Murder Spree.

También apareció en series como Homicide Hunter, Volumes of Blood: Horror Stories, American Soul, Queen of the South y Watchmen.

Cabe resaltar que en todas las producciones en las que participó hizo pequeños papeles, siendo el de The Walking Dead el más conocido de su carrera.

“The Walking Dead”

Moses J. Moseley en Instagram

En su cuenta de Instagram sumó más de nueve mil seguidores y solía compartir algunos momentos de su día a día; además de fotos en los foros de grabación.

Por otro lado, tenía una página web, aunque sus últimas actualizaciones son de 2015 y solía usarla para promocionar su trabajo como actor.

La despedida de The Walking Dead

Las redes sociales de la serie publicaron una foto del actor, acompañada del mensaje: “Nuestros pensamientos y oraciones están con el miembro de nuestra familia, Moses J. Moseley”.