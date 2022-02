“No opines de mi cuerpo”: Nicola Coughlan de Bridgerton pide parar a quienes la critican

Los juicios y prejuicios están a la orden del día en las redes sociales y los famosos son los más expuestos a las críticas y opiniones de los internautas.

Nicola Coughlan, conocida por su papel de Penelope Featherington en Bridgerton en Netflix, alzó su favor para poner un alto a los comentarios crueles que hacen sobre su cuerpo.

La actriz irlandesa contó que todos los días le “envían directamente” miles de mensajes que comentan sobre su apariencia.

A sus 35 años decidió enviarles un claro mensaje “a las personas que “compartían sus opiniones”.

¡Hola! Así que solo una cosa: si tienes una opinión sobre mi cuerpo, por favor, no la compartas conmigo”, empezó su mensaje.

La irlandesa que cuenta con 1,2 millones de seguidores en Instagram dejó claro que es un ser humano real y las opiniones pueden afectarla.

“La mayoría de las personas son amables y no intentan ser ofensivas, pero yo solo soy un ser humano de la vida real y es realmente difícil soportar el peso de miles de opiniones sobre cómo te ves que te envían directamente todos los días. Si tienes una opinión sobre mí está bien, entiendo que estoy en la televisión y que la gente tendrá cosas que pensar y decir, pero te ruego que no me lo envíes directamente”, agregó.

— Nicola Coughlan