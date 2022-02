Fans de Rihanna aseguran que la cantante tendrá una niña por estas señales

La exitosa cantante Rihanna ha impactado al mundo recientemente con su embarazo, para muchos esto sería justo lo que la artista necesita en este momento, ya que cada vez se dedica más a sus emprendimientos y parece querer tener una vida más tranquila. Lo que muchos se preguntan es que secretos guarda Rihanna en torno al sexo del bebé.

Durante gran parte de su carrera, la cantante de éxitos como “Umbrella”, “We Found Love” o “Diamonds”, parecía no detenerse ante nada y buscar siempre retos más grandes, grabar producciones más ambiciosas y tener una presencia importante en el mundo del espectáculo y el paso de los años demostró que la nacida en Barbados lo ha logrado.

Las redes se llenan de especulaciones sobre el embarazo de Rihanna, muchos aseguran que podría estar esperando una niña

Lo cierto es que, luego de vender millones de discos y realizar colaboraciones con algunos de los artistas más importantes de la industria musical internacional de la última década, Rihanna ha empezado a planear una vida familiar y no solo por el embarazo, sino que últimamente se le ha visto enfocada en otras cosas.

Muchos recordarán la sonada fotografía en la cual aparece muy feliz junto a la rapera Nicki Minaj en lo que parecía ser una velada muy familiar. Además, se ha dedicado casi por completo a su línea de lencería, Savage x Fenty por lo que, Rihanna estaría pensando en sentar cabeza, cosa que se ha confirmado con su embarazo.

Los medios enloquecieron y los fanáticos quedaron totalmente sorprendidos cuando la cantante hizo públicas las primeras imágenes donde se le ve en estado, orgullosamente luce creciente pancita, además de un increíble look el cual, según algunos de sus más fervientes fanáticos, podría ser un indicio del sexo del bebé.

que nazca en Entre Rios, asi es Entre Rihanna pic.twitter.com/9kJigV4cd2 — maxi (@iHOTNC0LD) January 31, 2022

Durante su carrera, Rihanna ha dejado claro que no hace las cosas al azar y que usualmente todo, en especial cuando se trata de sus looks está pensado. Algunos usuarios no tardaron en comentar al respecto: “Rihanna viste de rosado a propósito, va a tener una niña”, es uno de los comentarios que desató la especulación.

Otro internauta escribió: “Por qué siento que el abrigo rosa indica que va a tener una mini ella, solo dinos que vas a tener una niña Riri”. Hasta el momento no se ha dejado claro si estas teorías son verdaderas, pero nadie les quita a sus fans la idea de la cabeza: “Rihanna nos dijo que va a tener una niña sin avisarnos. mira el rosa”.

rihanna looks so gorgeous omg pic.twitter.com/7QGz4OXWhD — ✨ (@PRADAXBBY) January 31, 2022

En la fotografía la exitosa artista se decidió por vestir un abrigo Channel retro, en un hermoso color rosado, originalmente lanzado en 1996, el cual tiene un valor de 8 mil dólares. Mientras, sus fans enloquecen por saber el sexo de su primer retoño. “Apuesto dinero a que Rihanna va a tener una niña” fue otro de los comentarios dejados por sus seguidores.

Rihanna anuncia su embarazo y sus fans creen que sus ex parejas deben estar totalmente en shock

Por supuesto, no todo en las redes ha sido buenos deseos para Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, ambos de 33 años. Sino que también los fans han aprovechado para bromear sobre las reacciones que creen que los exes de la cantante han podido tener ante la noticia.

Rihanna siendo feliz y literalmente llena de vida ME DA VIDA. 🥺🫀 pic.twitter.com/FhKJsyTGDS — Láurel Miranda (@laurelyeye) January 31, 2022

“Drake y Chris Brown seguro se llamaron mutuamente totalmente sorprendidos” fue uno de los comentarios realizados por un internauta, por otro lado, muchos aseguraron que lo más probable es que Drake esté totalmente devastado por el embarazo de su ex pareja.

Te recomendamos en video