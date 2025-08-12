Cyberday.ec regresa del 18 al 20 de agosto con 40 marcas

El eCommerce en Ecuador no se detiene y Cyberday.ec lo vuelve a demostrar. Del 18 al 20 de agosto, la segunda edición del evento más importante de compras online del país reunirá a más de 40 marcas, comercios nacionales y miles de consumidores digitales en una vitrina cargada de descuentos exclusivos, promociones limitadas y experiencias de compra 100% digitales, seguras y confiables.

Organizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), el Cyberday.ec se realiza tres veces al año en su portal oficial www.cyberday.ec, y se ha consolidado como uno de los eventos más esperados por consumidores y marcas por igual.

¿Qué encontrarás en esta segunda edición del Cyberday.ec?

Más de 40 marcas líderes y emprendimientos ecuatorianos

Descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados

Ofertas relámpago, sorteos y beneficios exclusivos

Plataforma más rápida, intuitiva y adaptada a cualquier dispositivo móvil

Compras seguras con múltiples métodos de pago

En esta edición, el Cyberday.ec incluye más de 10 líneas de negocio, consolidándose como una vitrina digital diversa, con opciones para todo tipo de consumidores:

Hogar Tecnología Electrodomésticos Turismo Escolar Deportes Belleza Moda Salud Infantil, entre otros

Desde quienes desean renovar sus electrodomésticos o dispositivos tecnológicos, hasta quienes planean un viaje, compran para el regreso a clases o buscan bienestar, moda o artículos infantiles, Cyberday.ec tiene una oferta pensada para todos.

Este segundo Cyberday del 2025 llega en un momento clave: coincide con el inicio del periodo escolar en la región Sierra, lo que representa una oportunidad ideal para adquirir mochilas, útiles escolares, calzado y tecnología educativa con grandes descuentos.

La primera edición de este año registró más de 850.000 visitas al sitio web y generó ventas superiores a los 25 millones de dólares, beneficiando tanto a grandes marcas como a emprendimientos locales.

“En los primeros cuatro meses del año, el comercio general en Ecuador ya superó los $31.000 millones en ventas, lo que representa un crecimiento de casi el 10% frente al mismo periodo de 2024. Aun así, el comercio electrónico sigue representando cerca del 5% del total. Eso nos demuestra que hay una enorme oportunidad para seguir impulsando el canal digital”, señaló Leonardo Ottati, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE).

Marcas participantes destacadas

Movistar, TIA, H&M, Mercado Libre, Deprati, XTRIM, Pharmacy’s, Artefacta, LG, Latam, Tommy Hilfiger, Servientrega, El Bosque, RM, Polipapel, Cruz Azul, Calvin Klein, Sony, Radioshack, Decameron, Dipaso, Tiendamia, Chevignon, Etafashion, Totto, American Eagle, Naf Naf, Esprit, Pycca, Promart, CRECOS, Nuvei, Carestino, Sie7e, Americanino, entre otras.

¿Cómo participar en Cyberday.ec?

Ingresa a www.cyberday.ec y regístrate para acceder a sorteos y alertas de ofertas.

Explora las marcas y categorías disponibles.

Compra de forma segura con tarjetas de crédito, débito o transferencia.

El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), la Cámara de Comercio de Portoviejo, la Universidad Espíritu Santo (UEES), la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Expresa y Courier, la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador, Ecuadormain S.A., EKOS y Entravision.+

Aprovecha esta nueva edición del Cyberday.ec, con miles de productos a precios imperdibles. Del 18 al 20 de agosto, entra a www.cyberday.ec y sé parte de la evolución del comercio electrónico en Ecuador.