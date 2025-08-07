The Brang conquistó Guayaquil en 41 días y amplificó su marca tras el Burguer Show

Cuando Doménica y Alfonso decidieron abrir un local de hamburguesas en Guayaquil, tenían apenas 600 seguidores en redes sociales y un sueño: demostrar que la comida rápida puede ser tan memorable como un plato gourmet. Cuarenta y un días después, su hamburguesa se llevó el primer lugar en el Burger Show 2025, y la ciudad entera quiere probarla.

Un nombre que une pasiones

El nombre The Brang nace de la fusión entre “Brangus” (la carne que usan) y “Gang”, como explica Doménica: “Queríamos transmitir esa sensación de calle, de comunidad. Esto es mucho más que vender hamburguesas, es una experiencia que une a la gente”.

Mientras ella lidera el marketing y la administración, Alfonso se mueve entre planchas, condimentos y recetas. “Queremos que una hamburguesa simple sea memorable”, dice. “Usamos ingredientes de primera y respetamos la esencia: cada bocado debe enamorar”.

The Brang (Mateo Chan)

La hamburguesa ganadora: una experiencia que no se olvida

La estrella del Burger Show fue su “Hamburger Doble”: 200 gramos de picaña Brangus, doble cheddar, salsa testi, tomate, lechuga romana, cebollas asadas, picles y pan de yogur —una receta exclusiva y 100% ecuatoriana.

“Ese pan marca la diferencia”, asegura Alfonso. “Es una textura suave y diferente. Nadie más lo usa”.

Explosión de sabor en el Burguer Show

En el Burger Show vendieron 1.500 hamburguesas. Pero lo que vino el lunes siguiente los desbordó: 200 pedidos en cinco horas, filas de una cuadra y tiempos de espera de dos horas. “De ser 4 personas pasamos a 8 en 48 horas. Tuvimos que reabastecer, capacitar y resolver todo al vuelo”, cuenta Doménica.

Hoy, The Brang atiende de lunes a domingo en Víctor Emilio Estrada y Laureles (Urdesa Central) de 12:30 a 22:00, con horario extendido hasta las 22:30 los fines de semana. “Abrimos sin conocer a nadie en Guayaquil. Ahora es nuestra nueva casa”.

De Quito para Guayaquil (y luego al país)

Ambos socios son quiteños, pero eligieron abrir en Guayaquil por una razón clara: “La gente aquí ama salir a comer, sobre todo comida rápida. Es una ciudad que vive intensamente la noche y la calle”, dice Alfonso. “En Quito quizás habría sido más fácil por los contactos, pero queríamos competir con los mejores”.

Y vaya que lo hicieron. A menos de dos meses de haber abierto, ya sueñan con expandirse. “Nos piden a gritos que vayamos a Quito. Todo se ha dado tan rápido que seguimos procesando”, confiesa Doménica. “Pero sabemos que esto apenas comienza”.

Una familia, un sueño, un pan de yogur

Detrás de cada hamburguesa hay una historia de esfuerzo compartido. “En el Burger Show, nuestras familias viajaron para ayudarnos: mi papá en la plancha, mi mamá como impulsadora, todos pusieron el hombro”, recuerda Alfonso. “Eso también es The Brang: comunidad, sabor y un sueño cocinado en familia”.

Su mensaje tras la victoria es claro: “El Burger Show nos ahorró años de esfuerzo. Estamos agradecidos y listos para lo que venga. Porque el futuro se construye a la parrilla, con amor y con pan de yogur”.