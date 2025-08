Beyond Summit marca un hito en la transformación de la educación en América Latina

María Brown, Directora fundación CRISFE; Santiago Crespo A., Co-Founder Beyond Summit; María José Pinto, Vicepresidenta de la República; Daniel Crespo A., Co-Founder Beyond Summit & Founder CEO Muyu Education; Carlos Emilio Larreategui, Vice Canciller UDLA

El Beyond Summit: Makers Reshaping Education, celebrado el 16 de julio de 2025 en Quito, Ecuador, se consolida como el punto de inflexión para la transformación educativa en América Latina.

Con el foco en cambiar el mindset de lo que se entiende por educación en América Latina, se celebró El Beyond Summit: Makers Reshaping Education, en Quito Ecuador.

Organizado por Muyu Education, esta primera edición buscó ser el punto de inflexión para la transformación educativa en la región, desafiando el paradigma tradicional evidenciando que la educación trasciende las cuatro paredes del aula.

“El sistema educativo es mucho más amplio que el sistema escolar. La educación no solamente la hacen las escuelas, sino todos los que formamos parte de la sociedad: familia, sociedad civil, emprendedores, sector privado y público. En Latinoamérica solemos mirar como ejemplo a Finlandia o Singapur, sin darnos cuenta que la clave está en sus sistemas educativos, que trascienden las aulas. Ese fue el mensaje central del Beyond Summit”, destacó Daniel Crespo A., Founder & Director del Beyond Summit y CEO de Muyu Education.

La Vicepresidenta de la República de Ecuador fue nombrada la primera Maker Honorífica en Latinoamérica, reconocimiento que solo se entrega a un ponente en cada versión de Beyond Summit. La autoridad, compartió su experiencia en el escenario principal, marcando un precedente en la participación de líderes que impulsan el cambio.

Entre los protagonistas que resonaron en el “Beyond Stage”, destacó la intervención de Allisson Avendaño, CEO de Digitally School, reconocida como la CEO más joven del mundo y una de las 70 líderes del futuro según Forbes, quien nos recordó que “el verdadero crecimiento se da cuando ayudas a crecer a otros”. Su visión se alineó con la de otros “Makers” de talla internacional como Carlos Emilio Larreategui, Vicecanciller de la UDLA Ecuador; Agustín Porres, Director Latam de Varkey Foundation (impulsores del Global Teacher Prize ) y ganador del Global Impact Award de Georgetown; y María Brown, exministra de Educación y actual Directora Ejecutiva de Fundación CRISFE.

El Summit también contó con la participación de representantes de organismos multilaterales y centros de pensamiento de primer nivel como el World Bank, BID Lab, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Institute For Future Education del Tec de Monterrey.

Paralelamente, el “Muyu Stage” fue escenario de paneles dinámicos, compuestos por representantes de instituciones educativas, empresas y organizaciones comprometidas con la transformación educativa. Aquí se abordaron temas relevantes y desafiantes como “el valor del trabajo y la experiencia”, “el ambiente como un motor del aprendizaje” y “los errores en el proceso de aprendizaje”, fomentando una visión holística de la educación.

Se anunció el lanzamiento de “Beyond Podcast”, un nuevo punto de encuentro para las voces de la innovación, la educación y la transformación social en América Latina.