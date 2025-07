Ericka Carrera, continúa en Deep Dominica competencia internacional de Apnea

La ecuatoriana Ericka Carrera, pionera en apnea deportiva en el país, ya se encuentra en Soufrière, Dominica, representando a Ecuador en la Deep Dominica Depth Competition 2025, una de las competencias más exigentes y reconocidas del circuito mundial de apnea avalada por AIDA International. Con una preparación física, técnica y emocional impecable, Ericka enfrentará el océano con cuatro objetivos claros y desafiantes. La competición se extiende a lo largo de 6 días activos, que iniciaron este 28 de julio y se desarrollan hasta el 4 de agosto, con jornadas intercaladas de descanso y recuperación. A diferencia de otros deportes, en apnea cada atleta selecciona en qué día y modalidad desea competir, de acuerdo con su planificación física y mental.

Ericka Carrera tenia tres años de edad cuando, de la mano de su padre, descubrió la belleza y la magia que se escondían bajo las cristalinas aguas de la fosa de tiburones de Baltra, en las Islas Galápagos. Fascinada por la variedad de colores, formas y seres vivos que habitaban en ese ecosistema marino que pudo observar, cuando su progenitor la inició en el mundo del buceo a pulmón, decidió que el agua sería su pasión para toda la vida.

Con cada chapuzón, la ahora apneísta profesional iba descubriendo un mundo lleno de misterios y maravillas. “Me impacto tanto ver la naturaleza tan cerca de mí y tan frágil al mismo tiempo, y también sentirme tan vulnerable. Tuve mucho respeto por todo lo que está al lado mío, la coexistencia”, cuenta la campeona de apnea de profundidad en el Ecuador.

Aunque desde muy pequeña Ericka se familiarizó con el agua, la natación y otros deportes, no fue sino hasta que tuvo 26 años que descubrió su gran pasión por la apnea, gracias a que su ahora esposo la invitara a su primera clase de esta modalidad de buceo que se practica sin ayuda de ningún aparato respirador y en grandes profundidades.

La deportista cuenta que una de las razones para practicar esta disciplina, además de que le apasiona en gran medida, es por sus innumerables beneficios para la salud. “Nos convertimos en super humanos. Mucha gente que hace actividades de agua se ve mucho más joven que otras personas que tienen la misma edad, porque obviamente oxigenan las células, y además que ayuda a que el corazón siga palpitando de la manera correcta. La ciencia ha confirmado que existe una mutación genética en quienes realizan apnea de caza como los bajau divers, donde su bazo está mucho más expandido que un ser humano común (el bazo genera glóbulos rojos en el cuerpo humano, lo cual producido en mayor cantidad oxigenan las células) sus nuevas generaciones pueden sostener el aire mas de 5 minutos y mantenerse en movimiento” recalca Ericka.

Acerca de Ericka Carrera, apneísta

En el mundo del deporte, la lucha por destacar y conseguir reconocimiento puede ser verdaderamente desafiante. Esta reconocida atleta ecuatoriana ha logrado destacar en un campo tan competitivo con la apnea, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y dedicación, ya que ha logrado varias marcas nacionales y extranjeras; por ejemplo, en 2023, en el evento internacional de Deep Dominica, en el Caribe, obtuvo cuatro récords CMAS y un récord AIDA.

Inspirencers es una serie de contenidos transmedia que Supermaxi y Megamaxi resalta para inspirar con el ejemplo “Tengo nueve récords nacionales; de momento, soy la persona que más récords tiene en lo que es profundidad. Sin embargo, creo que, más que los récords, me gusta mucho enseñar. Creo que lo que he hecho ha sido simple me te por descubrir qué sucede en mi cuerpo cuando lo expongo a eses profundidades”, cuenta Ericka con determinación en su voz, quien algún día quisiera ser la primera mujer ecuatoriana en tocar los 100 metros” de profundidad marina.

La atleta guayaquileña no solo ha logrado múltiples reconocimientos, sino que también ha utilizado su carrera deportiva como una plataforma para impulsar y apoyar a otras personas, en especial a quienes comparten su pasión por el apneísmo. Por ello fundó la escuela de apnea Carrera Freediving School, en donde contribuye en la formación de niños, jóvenes y adultos de comunidades costeras de bajos recursos del Ecuador en este emocionante deporte.