Quito será sede del Beyond Summit, el evento más importante de Latinoamérica en innovación en la educación

Quito será sede del Beyond Summit

Con la presencia de los expositores más relevantes del ámbito educativo y de innovación de 6 países se llevará a cabo el Beyond Summit. Exponentes de Rusia, México, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador se darán cita para realizar charlas breves, pero de alto impacto.

Este miércoles 16 de julio de 2025, se llevará a cabo la primera edición del Beyond Summit, un encuentro único que busca romper el paradigma de que la educación depende únicamente del “Sistema Escolar” y evidenciar la corresponsabilidad de todos los actores sociales para desarrollar verdaderamente el “Sistema Educativo”.

Con este objetivo, el Summit reunirá a los verdaderos agentes de cambio: “los makers”. Referentes internacionales y nacionales, instituciones innovadoras, empresas con propósito y voces jóvenes que están impactando positivamente en la educación desde su rol en la sociedad.

“El sistema educativo es mucho más amplio que el sistema escolar. La educación no solamente la hacen las escuelas, sino todos los que formamos parte de la sociedad: familia, sociedad civil, emprendedores, sector privado y público. Desde Latinoamérica nos gusta ver como ejemplo a Finlandia, Singapur e intentar traer a nuestros países sus sistemas escolares, sin darnos cuenta que la clave está en sus sistemas educativos que van mucho más allá de las cuatro paredes del aula y los colegios. Este es el mensaje central del Beyond Summit”. Daniel Crespo A., Founder & Director del Beyond Summit y CEO & Founder de Muyu Education.

El evento contará con la presencia de speakers “Makers” de nivel mundial que expondrán lo que están haciendo desde su espacio para transformar la educación, como María José Pinto, Vicepresidente de la República y empresaria; Allisson Avendaño, CEO de Digitally School, conocida como “Ally Emprende”, considerada la CEO más joven del mundo y nombrada una de los 70 líderes del futuro por Forbes, quien compartirá su experiencia sobre cómo las nuevas generaciones están transformando la educación desde adentro. También contaremos con Carlos Emilio Larreategui, Vice Canciller de la UDLA Ecuador; Agustín Porres, Director Latam Varkley Foundation, uno de los principales referentes en educación de América Latina y premiado con el “Global Impact Award” de la Universidad de Georgetown. Se suma María Brown, Ex Viceministra de Educación y Directora Ejecutiva Fundación CRISFE, y otros grandes referentes y representantes de organizaciones como el World Bank, la OEI, el IFE del Tec de Monterrey, UDLA Ecuador, entre otros. (Lista completa de speakers adjunta).

“Este espacio estratégico reafirma nuestro compromiso compartido por una educación pertinente, humana y transformadora en Ecuador y se constituye en una oportunidad para conocer más sobre la innovación en educación, interactuar con aliados estratégicos y generar sinergias”, María Brown, Directora Ejecutiva Fundación CRISFE.

El encuentro busca crear un repositorio de charlas de la calidad TED que ayuden a cambiar mindset en Latam sobre qué entendemos por educación. Estos contenidos se pondrán a disposición del público general en el mes de agosto a través de una plataforma online. Mientras que solo un grupo de personas podrá verlas en vivo.

Con el apoyo de Crisfé, Banco del Pichincha y la UDLA, el evento se realizará en las instalaciones de la Universidad de las Américas desde las 8:30 de la mañana hasta las 17:00h, y contará con un salón complementario donde se realizarán conferencias, mesas de trabajo y ponencias complementarias por parte de los más destacados representantes de instituciones educativas, empresas y organizaciones que están activamente trabajando para mejorar la educación.

Además, durante todo el encuentro, los asistentes podrán disfrutar del “Beyond Hall”, un espacio donde empresarios y emprendedores que están generando impacto expondrán sus innovaciones y desarrollos. La experiencia Beyond Summit, se une con el “Beyond Podcast”, que tendrá como hosts a Carlos Emilio Larreategui, María Brown y Daniel Crespo, todos figuras relevantes en el mundo educativo de la región.