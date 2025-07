Ley seca en debate: gremio gastronómico explica por qué reducir la restricción por jornada electoral

El debate legislativo sobre una posible reforma a la ley seca en Ecuador ha cobrado fuerza en las últimas semanas. La propuesta, contenida en un proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Noboa, busca reducir esta restricción a 12 horas antes y 6 horas después de las elecciones. El texto ya fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico y está listo para su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

PUBLICIDAD

Actualmente, el Código de la Democracia establece que la ley seca inicia 36 horas antes de una jornada electoral y se extiende hasta 12 horas después, medida que ha sido cuestionada por el gremio gastronómico, el cual considera que la norma afecta directamente al turismo y a la economía formal. Con la propuesta, se busca pasar de 72 a 28 horas de restricción.

Se pierde el 30 % de la venta semanal

Diego Vivero, vocero de la Confederación de Restaurantes del Ecuador (COREC), asegura que la restricción actual provoca pérdidas significativas en ventas, especialmente en días de alto consumo como los viernes. ¨Es uno de los días en los que se vende el 30 % de lo que se vende en la semana”, sostuvo.

El impacto, explica, no se limita al comercio local. La medida también perjudica la experiencia del turista internacional, quien busca conocer la oferta gastronómica del país.

Una propuesta basada en modelos regionales

La propuesta sugerida por COREC, expuesta por Vivero a Metro Ecuador antes de las reformas planteadas por el Presidente Noboa, incluían modificar el artículo 123 del Código de la Democracia para que la ley seca inicie 12 horas antes de las elecciones y concluya 3 horas después del cierre de las urnas.

Según Vivero, este modelo se basa en países como Argentina, donde las restricciones son más flexibles o incluso inexistentes.

“Lo que no vendimos hoy viernes, no vamos a vender el lunes. Sencillamente eso se pierde”, enfatizó. Añadió que, a diferencia de otros sectores, los restaurantes no pueden recuperar lo perdido ni trasladar la demanda a otro día.

Reuniones políticas y reformas paralelas

La COREC ha solicitado reuniones con el Ministerio de Turismo y con el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, exministro de esa cartera, para discutir la viabilidad de la reforma. Además, el gremio trabaja en otras dos propuestas legislativas que buscan fortalecer al sector gastronómico.