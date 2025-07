Cristian Proaño representará a Ecuador en Mister International 2025 en Tailandia

Cristian Proaño, de 35 años, fue coronado como Rey del Ecuador 2025, y asumirá el reto de representar al país en el certamen internacional Mister International, que se celebrará en Tailandia en septiembre de 2025.

Con una visión clara sobre lo que significa portar la banda tricolor, Proaño afirmó que quiere ser un embajador de la belleza masculina ecuatoriana, abrir espacios en la industria y derribar estigmas sobre el modelaje en hombres.

Todo empezó como un acto de valentía

En una entrevista exclusiva con Metro Ecuador, Cristian Proaño destacó que su participación en este certamen nació como un acto de valentía personal, luego de años de rechazar oportunidades por inseguridades físicas.

“Yo rechazaba mucho todo lo que tenga que ver con modelaje. Sentía que no me veía bien”, confesó. Tras romper con esos bloqueos mentales, se atrevió a participar, “Entré al concurso de Rey del Ecuador como un reto, sin conocer y aventándome a un mundo nuevo”, contó.

El respaldo del público y de emprendedores locales en las distintas provincias que visitaba y que lo apoyaron con obsequios y palabras de aliento fue lo que lo impulsó a tomarse el rol con mayor compromiso.

Una familia que pasó de la crítica al orgullo

Durante los primeros años, el camino no fue fácil. Proaño reconoció que su familia no lo entendía del todo y que muchas veces lo criticaban o tomaban el tema como una broma. “No existía un desinterés, pero había mucha broma y crítica, pero se pueden tomar de la mejor manera”, relató.

Lo interesante fue que, mientras enfrentaba esas dudas en su entorno cercano, comenzó a recibir apoyo de personas que no conocía. “Seguidores y amigos de los que no sabía nada hace años empezaron a escribirme. Me decían que los inspiraba, que gracias a mí se estaban cuidando, que querían entrar al gimnasio o ser modelos”, compartió.

Este giro inesperado lo motivó aún más: “sin tener la intención de inspirar a otros, terminé siendo fuente de inspiración para muchos”, mencionó Proaño.

Preparación con propósito

Sobre su preparación para el certamen internacional, Cristian explicó que no solo se enfoca en lo físico, sino también en su formación integral. “Lo principal se enfoca en lo físico”, pero también trabajo en oratoria, locución, inglés y expresión escénica, aspectos clave para destacarse a nivel mundial".

Un futuro más allá de las pasarelas

Aunque ahora se enfoca por completo en su participación en Mister International, Proaño tiene otras metas claras como empresario, consolidar su marca y generar empleo. “Lo que quiero es que mi emprendimiento se convierta en oportunidades para más personas”, aseguró.

También dejó abierta la posibilidad de volver a participar en otro evento internacional: “Si es que Dios quiere y tengo la oportunidad de experimentar un nuevo concurso, pues bienvenido sea”.