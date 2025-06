El país presencia un hito en el mercado automotor con la llegada de las primeras y únicas pick-ups híbridas diésel ALL NEW TUNLAND V de FOTON. Con sistema MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), equipadas con un potente motor 2.0 TURBO AUCAN y una arquitectura eléctrica de 48V, estas camionetas no solo desafían la tradición, sino que imponen una nueva era donde la eficiencia, el rendimiento y la tecnología van de la mano.

¿Una pick-up híbrida y diésel? Sí, es un sistema que combina la autonomía, fuerza y bajo consumo del diésel con la asistencia de un motor eléctrico auxiliar que genera energía, reduce emisiones y optimiza el desempeño.

Foton marca un hito con el lanzamiento de las primeras pick-ups híbridas diésel en ecuador

Rendimiento

La Tunland V7 y V9 estarán disponibles en versión manual de 6 velocidades o automática de 8 velocidades, ideal para quienes valoran el control o prefieren la comodidad. Ambas cuentan con tracción 4x4, lo que garantiza un rendimiento firme tanto en ciudad como en terrenos desafiantes.

Seguridad Avanzada

No solo protegen, también anticipan riesgos, cuidado de quienes van a bordo con sistemas de protección y asistencia. Incorporan seis airbags frontales, laterales y de cortina, frenos de disco en las cuatro ruedas y un conjunto de tecnologías que trabajan en todo momento para prevenir accidentes, como la alerta de colisión frontal, detector de punto ciego, sistema de protección de peatones y control crucero adaptativo. Además, integran cámara 360° con radares delanteros y posteriores, reconocimiento facial y monitoreo de fatiga, funciones que permiten identificar señales de cansancio en el conductor y emitir alertas oportunas.

Además, para reforzar la seguridad integral, cuentan con un sofisticado sistema antirrobo que protege tanto el motor como la carrocería.

Confort y Tecnología Interior

Por dentro, estas pick-ups ofrecen una experiencia de manejo placentera, gracias a sus asientos de cuero con ajuste eléctrico de 10 posiciones para el conductor y soporte lumbar de 4 posiciones para copiloto, aire acondicionado automático bi-zona y techo corredizo en el modelo V9; atributos pensados en los detalles del día a día.

Además, incorpora una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas con cámara 360° y conectividad MirrorLink, que permite al conductor mantenerse conectado, cómodo y entretenido durante cada trayecto. Por otro lado, la versión V9 destaca por su suspensión Multilink o multibrazo, que brinda un alto nivel de confort, especialmente en caminos irregulares.

Diseño de vanguardia

El diseño exterior refleja fuerza y estilo. Cuenta con una parrilla en gris brillante, luces LED, aros de lujo de 18”, faros con sensor automático y luces antiniebla halógenas. Son detalles que refuerzan su personalidad robusta, sin perder la elegancia que exige un vehículo de alta gama.

Dimensiones y Capacidad

Con una longitud de 5.617 mm, ancho de 2000 mm y altura de 1.910 mm, las nuevas Tunland ofrecen amplitud y versatilidad. Su capacidad de carga útil de 770 kg permite que sean una herramienta confiable tanto para actividades comerciales como personales.

Respaldo y Servicio en Ecuador

Disponibles en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja y Ambato, las nuevas pick-ups híbridas de FOTON cuentan con el respaldo de Automotores y Anexos S.A., así como con servicio posventa de calidad en toda su red de talleres a nivel nacional.

La Tunland V7 y V9 simbolizan un cambio de mentalidad en la industria automotriz del país, representan la transición hacia un futuro donde la tecnología no es un lujo, sino una aliada cotidiana. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa para quienes buscan más que un vehículo: una herramienta de trabajo, un compañero de aventura y una decisión consciente sobre cómo moverse por el mundo.