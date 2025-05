Llegó la nueva generación del Motorola razr con el teléfono plegable más potente del mundo, elevando cada experiencia con ‘moto ai’

La familia razr siempre ha abrazado la audacia y la autoexpresión, y su próxima generación no es una excepción. Los usuarios podrán explorar toda la potencia y las capacidades de moto ai, que eleva cada experiencia para impulsar la creatividad y la productividad. El icónico diseño flip está mejor que nunca, tanto el motorola razr 60 ultra como el motorola razr 60 cuentan con las pantallas flip más grandes y vibrantes y los displays externos más inteligentes e interactivos del mundo. Ambos teléfonos se presentan en una gama de materiales y acabados de primera calidad, con opciones completamente únicas, como el primer plegable con acabado de madera y el primer teléfono fabricado con Alcantara, fruto de una creativa colaboración con la emblemática marca italiana.

Todos los dispositivos presentan colores sorprendentes gracias a la colaboración exclusiva de Motorola con Pantone. Su formato compacto y resistente cuenta con una bisagra rediseñada reforzada con titanio y una protección IP48 contra el polvo y el agua que los convierten en los teléfonos plegables más duraderos de la marca. Y con sistemas de cámara de última generación, hardware potente y software intuitivo, no hay nada que los usuarios no puedan hacer con un razr en el bolsillo.

Un paso por delante con moto ai

Moto ai también está revolucionando las tareas cotidianas, evolucionando más allá que un asistente tradicional para convertirse en un compañero proactivo e intuitivo. La nueva familia razr ofrecerá el primer conjunto de indicaciones avanzadas de moto ai, ¿Qué me perdí? (Catch Me Up), Presta atención (Pay Attention), y Guarda esto (Remember This), que han evolucionado gracias a los comentarios de los consumidores.

Ahora, Motorola trae más experiencias cautivadoras a la nueva generación de razr, todas accesibles directamente desde la pantalla externa. Next Move, que ofrece a los usuarios recomendaciones en tiempo real, reconoce lo que hay en la pantalla, como una receta o un itinerario de viaje, y ofrece sugerencias para los siguientes pasos. Esto puede incluir guardar detalles importantes para recordarlos más tarde, generar una lista de reproducción con Playlist Studio o acceder a Image Studio para obtener una imagen, avatar, fondo de pantalla o pegatina inspirados en su próximo viaje. Con Smart Connect con AI, los usuarios podrán acceder a estos elementos con un simple comando de voz o texto como “muéstrame esto en mi televisor” y transmitirlo a un televisor, reflejarlo en una PC o tablet o iniciar un centro multitarea. Además, se podrá acceder a la potencia de Gemini y Gemini Live directamente desde la pantalla externa del razr, para planificar y resolver problemas de forma creativa.

En el motorola razr 60 ultra, los usuarios también podrán pulsar la tecla dedicada AI Key para acceder fácilmente a moto ai desde cualquier lugar. Además, cuando el razr 60 ultra está en modo de pie o tienda, los usuarios pueden tener las manos libres y activar Look & Talk con solo un vistazo y conversar con moto ai para responder preguntas rápidas, resumir notificaciones o transcribir conversaciones.

Estas funciones intuitivas están impulsadas por la plataforma móvil líder del sector Snapdragon® 8 Elite de 3nm en el razr 60 ultra para convertirlo en el teléfono plegable más potente del mundo, liberando todo el potencial de moto ai. La rapidísima CPU Qualcomm® Oryon impulsa un asombroso aumento del 45% en el rendimiento de la CPU. Además, la nueva GPU Qualcomm Adreno eleva los juegos con gráficos en un 40%.

Como primer teléfono plegable con el nuevo procesador MediaTek Dimensity 7400X, el motorola razr 60 está preparado para mejorar el rendimiento de la IA. Con una impresionante eficiencia energética y capacidades de última generación, este procesador aumenta el rendimiento de la IA hasta en un 15% en comparación con la generación anterior.

Motorola razr

El diseño icónico se encuentra con la máxima durabilidad

El estilo innegable se une a la ingeniería líder en su clase con la nueva generación del razr, que presume de una construcción más duradera y estrena los colores más atrevidos y los acabados más lujosos hasta la fecha, completamente diferentes a cualquier otro plegable del mercado.

Diseñados con espacios mínimos y filtros de cepillos integrados, estos dos teléfonos tienen protección IP48 contra el polvo y el agua para soportar la inmersión en 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos y proteger contra el polvo. Además, ofrece baterías de mayor capacidad, velocidades de carga superrápidas y más formas de recargar.

Llega la nueva familia motorola edge 60, con pantalla de diseño curvo envolvente

La nueva familia motorola edge 60 cuenta con las herramientas que los consumidores necesitan para explorar mejor su mundo interior y exterior. El motorola edge 60 pro, el motorola edge 60 y el motorola edge 60 fusion son únicos, expresivos y están listos para emprender cualquier proyecto o pasión.

Estos dispositivos ofrecen un conjunto distintivo de características que asombran y deleitan, desde el primer diseño quad-curved de Motorola en este segmento con colores y texturas audaces hasta el sistema de cámaras más avanzado jamás visto en un dispositivo edge con cuatro cámaras de calidad profesional, estándares de durabilidad líderes en la industria y nuevas funciones moto ai que hacen que las experiencias cotidianas sean más inteligentes, eficientes y naturales.

motorola edge 60

Cómodo diseño quad-curved

Diseñada para destacar, la familia edge 60 estrena un diseño quad-curved ultradelgado e ininterrumpido que se puede sujetar durante horas y horas. Sus curvas suaves y agradables al tacto y los nuevos dorsos texturizados ofrecen una sensación distintiva y con diseños. Disponible en acabados inspirados en cuero y el nylon, el motorola edge 60 pro brilla en colores personalizados seleccionados por el Pantone Color Institute™, como: PANTONE Shadow, PANTONE Dazzling Blue y PANTONE Sparkling Grape. Estas elegantes opciones están pensadas para iniciar conversaciones, desde tonos apagados a más coloridos, y están diseñadas para varios tipos de personalidad. El motorola edge 60 también garantiza una doble sensación con acabados inspirados en tela y cuero, con materiales de primera calidad.

Estos materiales innovadores no sólo son interesantes a la vista, sino que están hechos para durar, al igual que los propios dispositivos. Estos smartphones están equipados con los más altos estándares de durabilidad. Ya sea escalando en vacaciones o dejando caer el teléfono de camino al trabajo, la certificación MIL-STD-810H protege frente a temperaturas extremas, un 95% de humedad, grandes altitudes y caídas de hasta 1,5 metros. Los dispositivos también están equipados con el resistente cristal Corning Gorilla Glass 7i y la certificación IP68/IP69, que ofrece el máximo nivel de protección contra el polvo, la suciedad, la arena, el agua a alta presión y la inmersión en agua dulce hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos.

Los nuevos moto watch fit y moto buds loop, con tecnología Sound by Bose y cristales Swarovski

En Motorola, diseñan productos que se adaptan sin esfuerzo a la vida de los usuarios, garantizando que permanezcan conectado sin importar dónde los lleve la vida.

Diseñados para combinar estilo, comodidad y tecnología de vanguardia, los moto buds loop con tecnología Sound by Bose son los primeros auriculares abiertos de Motorola. Ofrecen una increíble experiencia auditiva y para un acabado aún más lujoso, Motorola se complace en ofrecer los moto buds loop en el color Pantone® French Oak con cristales de Swarovski.

moto buds loop en el color Pantone® French Oak con cristales de Swarovski.

Y para aquellos que siempre están en movimiento, el moto watch fit está diseñado para seguir el ritmo de su ajetreado estilo de vida, integrándose a la perfección con cualquier dispositivo Android. Con un elegante marco de aluminio ultrafino, el moto watch fit es tan moderno como funcional: su pantalla OLED de 1,9” facilita la consulta de notificaciones, el control de la música o la personalización de las esferas del reloj.