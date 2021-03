Padre obliga a su hija a disculparse por bailar twerking en TikTok

En redes sociales se viralizó un video donde una adolescente es obligada por su padre a disculparse en público por bailar en TikTok. El baile de twerking y la reacción de su padre han dividido los comentarios de los usuarios.

Los videos de bailes, retos y actuaciones son muy populares en esta red social y son el principal atractivo de niños, adolescentes y jóvenes. Algunos videos o retos son cuestionados por los internautas y en este caso por los propios familiares.

En un video aparece una joven leyendo un texto de disculpas públicas: "Este video lo estoy grabando para pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro, esto lo hago con toda la vergüenza porque no fue la educación que mis padres me enseñaron", dice la chica.

#Viral Padre de familia reprende fuertemente a su hija y la obliga a ofrecer una disculpa tras sorprenderla grabando videos en #TikTok bailando #twerking. polémica en redes, ¿a favor o en contra? pic.twitter.com/7CVjV5QDRA — CanalTVC (@canaltvcmx) March 9, 2021

Esta disculpa se viralizó después de que su padre encuentre unos videos donde su hija bailaba twerking y fueron publicados a la red social TikTik. Tras la disculpa, el padre de la joven toma la palabra y le cuestiona sobre sus acciones y las intenciones de dicho contenido.

En redes sociales debatieron sobre esto. La mayoría de personas estuvieron de acuerdo con el accionar del padre, ya que alegaron que mientras la joven sea menor de edad "es hasta peligroso que suba esos contenidos".

Otros, en cambio, se referían al castigo como "un acto de humillación pública y falta de libertad de expresión".

