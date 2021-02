Ecuatoriano compró un dibujo por 1 dólar y tras unos años se entera de que podría valer unos 14.000 dólares

Santiago Taute es un ecuatoriano que compró un dibujo abstracto en un mercado del país. Este arte le costó solo 1 dólar hace 20 años, y ahora ha descubierto que valdría más de 13.000 dólares al tener un origen especial.

El dibujo fue adquirido en 2001 según informó el medio The Mirror. Después de realizar la compra, Taute, que ahora tiene 39 años, se fue a vivir a España. La obra quedó guardada con sus pertenencias en el lugar.

Ya en 2013, Taute se mudó al Reino Unido y el dibujo se mantuvo guardado por 20 años en una caja. Luego fue enviada al lugar donde vive el ecuatoriano y ahí él pudo mostrar el arte a su esposa.

Delia al conocer de arte pudo reconocer que el dibujo parecía del artista británico Lee Hadwin, a quien ella conocía. "Ella reconoció la firma, revisó el sitio web del artista y ahora ha confirmado que el dibujo que compré por un dólar es uno de los suyos y vale miles. Estamos muy felices y sorprendidos al descubrir esto", explicó Taute.

Man ecstatic as drawing he bought for 73p at market is worth a staggering amounthttps://t.co/niw1R8CiWA — Daily Mirror (@DailyMirror) February 15, 2021

Hadwin es una artista que nació en Gales, actualmente vive en Londres y tiene 46 años. Se caracteriza por pintar mientras duerme. Y su fama ha llegado tan lejos que hasta vendió una de sus obras por 100.000 dólares a Donald Trump.

Lee Hadwin - The Mirror

La mujer también llamó al artista y él confirmó que hizo el dibujo en Australia en 2001. "Lee me devolvió la llamada y me dijo que definitivamente era su dibujo, estaba 100 % seguro. Dijo que lo hizo en 2001 cuando estaba en Australia y que no tenía idea de cómo había terminado en Ecuador", explicó Delia.

Las obras de Hadwin cuestan más de 10.000 libras (13.900 dólares), según explica RT, por lo que este dibujo tendría ese valor aproximadamente. "El valor del arte solo aumentará con los años, por lo que definitivamente lo mantendremos por ahora", dijo Delia.

Te puede interesar

Video en tendencia