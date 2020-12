Uno de los máximos exponentes del reggaetón, el puertorriqueño, Daddy Yankee, se estrenó en Nochebuena su último video titulado "Corona", canción que critica pero tiene un mensaje esperanzador debido a la pandemia del coronavirus que atravesamos. Sin embargo, en el video no te diste cuenta de un detalle y es que aparece el alcalde de Quito, Jorge Yunda.

El tema al estilo freestyle habla sobre todo lo que ha tenido que soportar el mundo ante la aparición de este nuevo virus: "'tamo' presos en la libre sin cumplir una condena". Si bien, la canción como el video fueron grabados a principios de año (cuando explotó la pandemia), El 'Big Boss' decidió estrenarlo como un "regalo de navidad" para sus seguidores.

En el video, aparece Daddy Yankee, cantando y mostrando situaciones de lo que se vivió este año. Sin embargo, en el minuto 2:57, al final de la canción, se muestra un mosaico de todos los titulares del mundo hablando del COVID-19. En la parte inferior, se puede notar claramente, la imagen del alcalde de Quito, Jorge Yunda, usando mascarilla y dando declaraciones a los medios.

Alcalde de Quito, Jorge Yunda, aparece en el video "Corona" de Daddy Yankee / Captura de Pantalla

Los usuarios en Twitter se han dado cuenta de esta peculiar imagen y la publicaron en sus redes sociales:

Daddy Yankee aumentó 50 libras en la cuarentena

A través de su cuenta de Instagram, Daddy Yankee, indicó que no publicó esta canción en marzo por otros motivos: "Primero, no quería que pensaran que de una situación tan difícil estaba sacando provecho y, de igual forma, en ese entonces mi condición física no era la mejor pues había aumentado casi 50 libras. Hoy, varios meses después seguimos viviendo en la pandemia y, aunque quisiéramos pensarlo así, nada ha cambiado", escribió.

Además dijo: "Es un tema lleno de esperanza, donde los invito a seguir luchando en estos tiempos tan difíciles y buscar siempre la luz y la guía espiritual”.

Con esta canción invitó a sus seguidores para que reflexionen sobre lo que verdaderamente importa: estar vivos, tener salud y agradecer lo que tenemos. "Yo, dejé que mi condición física me detuviera en ese momento pero con este video dejo eso atrás y entendí que el cambio llega cuando así tú lo decides", agregó.

