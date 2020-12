Video: un hombre ataca a una mujer con un cuchillo y amenaza para huir dela Policía

Un hombre fue captado cuando en su afán de huir de la Policía, amenazó a una mujer. El sujeto le puso el cuchillo en el cuello a su víctima y se viralizó.

Se trata de James Tallon, un hombre que fue captado por las cámaras de seguridad. El sujeto no solo amenazó a una mujer, sino que también amenazó con matar a un policía e intentó robar un auto para darse a la fuga, según explicó RT.

El video se viralizó ya que recientemente fue arrestado el sujeto. El hecho ocurrió el año pasado, cuando James Tallon fue grabado entrando a un óptica, ahí agarró a una mujer para amenazarla con cuchillo. Así la usaba de protección para huir.

Posteriormente trató de robar un auto con dos niños adentro. Lo bueno fue que su madre intervino y el hombre no logró irse en el vehículo. Sin embargo escapó yendo a pie.

An officer’s Body Worn Video shows the moment 28y/o James Tallon threatened a woman with a knife during a series of offences in Frome. The victim has consented to the video being released.

Tallon was jailed for 6yrs at an earlier court hearing.

More: https://t.co/zlNXOJoysP

