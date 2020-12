Cazador de tesoros encontró botín de hace más de un siglo y ahora está preso por no revelarlo, ¿qué era?

Tommy Thompson, excazador de tesoros, está actualmente en la cárcel. Él consiguió encontrar un botín millonario de hace mas de un siglo. Sin embargo, se niega a revelar el paradero de una parte del tesoro. Por esa razón, este 15 de diciembre cumple cinco años en prisión.

Se trata de un descubrimiento en la nave SS Central America, naufragada en 1857. Esta embarcación llevaba una gran cantidad de monedas de oro que valen millones.

Tommy Thompson - AP

El valor estimado del botín que se recuperó es de 100-150 millones de dólares. Tommy Thompson encontró el barco en 1988. Pero en 2005 "algunos de los inversionistas de la expedición de Thompson, que le habían dado 12,7 millones de dólares para encontrar el barco, lo demandaron afirmando que nunca vieron sus ganancias", recoge RT.

Debido a esto, un juez ordenó en 2012 que compareciera ante el Tribunal. Sin embargo, Thompson huyó a Florida y se hospedó en un hotel con una compañera. En 2015 lo localizaron y fue arrestado.

"No recuerda" dónde está

Tommy Thompson - AP

Thompson fue sentenciado a dos años de prisión y una multa de 250.000 dólares. Además debía revelar el paradero de 500 monedas de oro del barco. Sin embargo, él asegura tener problemas de memoria y no recordar dónde están el resto del botín.

El 15 de diciembre de 2015 un juez le impuso una multa de 1.000 dólares al día hasta que revele el paradero de las 500 monedas. El valor de esa parte del botín es de 4 millones de dólares aproximadamente.

En octubre de 2020 compareció ante el Tribunal. "Señoría, no sé si hemos pasado por este camino antes o no, pero no sé el paradero del oro", cita AP al hombre. "Siento no tener las llaves de mi libertad", añadió.

El cazado de tesoros tiene 68 años, sigue en prisión en Milan (Míchigan). Ha acumulado más de 1,700 días en la cárcel y una deuda de 1,8 millones de dólares en multas.

