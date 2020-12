Los memes por la caída de Google no perdonaron en las redes sociales. Este lunes ocurrieron problemas con el servicio en sus diferentes herramientas. YouTube, Gmail, Google Maps, Google Play O el navegador Chrome.

La caída la tuvo que sufrir varios países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Muchos de los usuarios reportaron que no pudieron iniciar sesión.

Angry because of YouTube !?!? #YouTubeDOWN #يوتيوب pic.twitter.com/1H3GVOY7Ht

Debido a la caída de Google los usuario explotaron en reacciones. Es así que los memes nacieron ante el problema.

Los usuarios recalcaron que este problema era el que le faltaba al 2020. Uno de los temas más irónicos de los memes fue que no pudieran buscar en la plataforma lo que ocurría.

When you can't even Google what happened with google#googledown #Google pic.twitter.com/o7YAKtwuDK

— Avnish Singh Rathore (@AvnishSinghRat2) December 14, 2020