La ultima publicación donde "La Gata Verdolaga", que decapitó a una lechuza anuncia que la van a matar

Este domingo fue asesinada por sicarios "La Gata Verdolaga", joven que habría decapitó a una lechuza. Se trata de Mileydis Aldana Herazo, de Colombia, quien días antes ya había anunciado que la querían matar.

La joven se encargaba de mostrar su vida en publicaciones de Facebook. Fue justamente en las redes sociales donde ella, hace unos meses, se mostró decapitando una lechuza. El hecho se viralizó tanto que llegó a diferentes países y a las autoridades. En ese contexto, Mileydis Aldana Herazo estaba siendo investigadas, además era involucrado en otros actos delictivos.

Facebook fue la red social que la joven utilizó para dar aviso de que la estaban persiguiendo para matarla. Hubo varias pistas que ella dejó sobre el hecho que ocurriría poco después. La ultima publicación donde "La Gata Verdolaga" anunció que la asesinarían fue el 11 de diciembre de 2020, a las 15:48. Ella señala que ya son varias veces, sin embargo no dio nombres:

"Te perdoné una intento que hiciste el 8 y hoy 11 vuelves a buscarme para matarme. Todo bien rata, que Dios es muy grande y el vencerá toda clase de enemigo y de hipócritas que me quieren ver mal y no sólo eso, hasta muerta, donde tú mi Dios me distes el derecho de vivir", señaló. Junto a sus palabras compartió una foto: