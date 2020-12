¿Qué escuchas tú? Un video con ilusión auditiva pone a prueba tu cerebro y se hace viral

Un video con ilusión auditiva se hizo viral debido a la confusión que causa entre los usuarios. Se trata de un sonido que puede poner a prueba tu cerebro porque pueden distinguirse hasta unas siete palabras.

Los internautas que escucharon el audio se quedaron sorprendidos así como ocurrió con otro audio: 'Yanny o Laurel' hace dos años.

Esta vez se pueden escuchar desde iPhone hasta Fortnite. Son siete sonidos en total entre frases y palabras. 'Eye for an eye' (ojo por ojo), 'four nine' (cuatro nueve), 'nine four' (nueve cuatro), 'nice one' (uno bueno) y 'nightfall' (anochecer). Más las primeras dos mencionadas.

ilusión auditiva pone a prueba tu cerebro y se hace viral

Tú puedes escuchar el audio y decir qué te parece que dice. El video fue difundido en Instagram y otras redes sociales y nosotros te lo compartimos aquí.

Escucha aquí el audio del video:

Los usuarios no esperaron a reaccionar ante el video que fue compartido por la marca de belleza australiana Tribe Skincare. Entre los comentarios se deja ver que hay sorpresa porque realmente escuchan todas las palabras.

Incluso algunos logran escuchar las siete palabras sin que cambiara el sonido. Mientras que otros logran escuchar una o dos palabras. Dinos tú qué escuchas.

