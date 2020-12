Video: Jorge Yunda se hace viral tras realizar un reto de filtros en TikTok, mira cómo se ve

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se hizo viral tras realizar un reto de filtros en TikTok. Las imágenes no se las esperaban muchos, así que sorprendió y entre risas tuvo buena acogida según los likes.

El Alcalde decidió unirse al contenido de la famosa red social. Con un video publicado en la cuenta oficial de radio Canela muestra cómo sería su cambio.

Utiliza de fondo la canción de la película Titanic, My Heart Will Go On de Céline Dion. Con ese tono de fondo, Jorge Yunda de manera divertida hace referencia a cómo se vería si envejeciera.

Las imágenes muestran su paso desde el año 2020, donde se lo ve con una gran sonrisa. Al año 2078, donde se lo ve que envejece y se pone serio.

Mira aquí el video:

En el texto del video pone: "Como el vino, ¿sí o qué?". Siendo esta una frase que se relaciona en que el vino, entre más años tiene mejor está.

En la cuenta de Canela en TikTok, el video publicado el 30 de noviembre, ya ha logrado conseguir más de 17 mil likes. Además tiene más de 300 comentarios.

Te puede interesar