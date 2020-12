Viral: Una mujer se quiso reventar un grano y se le desfigura la cara y muestra las fotos

Mary Ann Regacho es una joven que se encuentra con un problema complicado. Con solo 17 años se le desfiguró el rostro luego de que se quisiera reventar un grano. Este le salió pocos días después de que diera a luz, ya hace un año, en Nueva Écija, en Filipinas.

Según un reporte de Newsflare, la joven tuvo acné y pensó que era alguna situación hormonal. Por ese motivo le quitó importancia pero unos días después quiso reventar un grano en la frente. Ahí empezó el problema.

De repente empezó a tener dolor en la zona y se le empezó a hinchar el rostro. El problema llegó a la frente, a una parte de la nariz y las mejillas, molestando tanto que le quitaba el sueño.

Lamentablemente, Mary Ann Regacho no ha podido curarse. Su familia no puede tener la fortuna de acceder a un hospital de alta complejidad. Pues no cuenta con recursos suficientes, apenas pueden cubrir gastos alimenticios. Y la joven trató de curarse con hierbas medicinales pero no lo ha conseguido.

El tiempo pasó y Mary ya lleva un año con su rostro desfigurado.

Para esta situación, su pareja decidió actuar de algún modo. Como él trabaja a tiempo parcial en una granja, en su tiempo libre decidió grabar a Mary. En él pidió ayuda a la gente con donaciones para poder tratar el problema. Así se logró viralizar el caso.

La joven ha perdido las esperanzas, pero un buen trataiento la podría ayudar.

