Excampeón de artes marciales se fractura una costilla en pelea de la UFC y muestran foto

Tyron Woodley​, luchador estadounidense de artes marciales mixtas sufrió un accidente. Durante una pelea se fracturó una costilla mientras enfrentaba a Colby Covington de la UFC.

La pelea se realizó este domingo 20 de septiembre en Las Vegas (Nevada, EE.UU.). En el quinto asalto de la pelea estelar del evento, Tyron Woodley intentó aplicar una guillotina a Colby Covington. Sin embargo, ese fue un grave error que le costó caro.

Pues en ese momento, Woodley gritó por el dolor, por lo que el árbitro tuvo que parar la pelea. Con lo ocurrido, la batalla fue ganada por nocaut técnico por su rival.

Pero ahí no terminó todo, sino que posteriormente se difundió la radiografía de Tyron Woodley. En ella se puede visualizar la costilla lesionada del excampeón. La imagen fue compartida por un periodista de ESPN.

X-Ray of Tyron Woodley’s broken rib, courtesy of Woodley.

He said it popped earlier in the fight and then tried to use the gulliotine to stand up and it popped. “It was the most pain ever,” he said.

He is back at the hotel resting. pic.twitter.com/onhuYkah0R

— Ariel Helwani (@arielhelwani) September 20, 2020