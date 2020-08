El famoso video viral que circula en la plataforma de YouTube que tiene por nombre "Edgar se cae" causó furor en el 2006, ya que circuló en todo el mundo. Se trata de un niño que cruza un río a través de un tronco pero su amigo lo hace caer al agua. Después de 14 años, así luce ahora el que hizo que la frase "Ya Güey" se vuelva famosa.

Después de la grabación del video, miles de personas imitaron el hecho que lo llevó al protagonista a tener fama en las redes sociales.

Edgar Martínez Esparza en ese tiempo tenía 11 años y el video sobrepasa las 70 millones de vistas. En este año, el joven hizo un video para relatar cómo fue que llegó al río y cómo se sintió al caer.

“Estábamos en un rancho con la familia, en donde nacieron mis abuelos, había demasiada paz y tranquilidad y no teníamos nada que hacer; simplemente comer. Había una cámara y dijimos: ‘¿Por qué no grabar una película de piratas?’ Yo era la estrella de la película pirata, íbamos caminando por el río, con mi espada, el palo", contó el joven.

Así luce Edgar, famoso por su frase "Ya Güey" en video viral / Internet

Cuando estaban atravesando el río, su amigo que era mayor de edad, Fernando, que incluso era el "amigo de un primo", decidió comenzar a mover el tronco. "Empiezo a gritar 'Ya güey' y simplemente caigo", agregó Edgar, quien, por ese momento, llegó a ser invitado a varios programas televisivos.

“El agua estaba llena de excremento de vaca, de algas de río, estaba llena de puras cosas verdes, estaba vomitando. Se puede escuchar al fondo del video como empiezo con nauseas; imagínate cómo olía, no aguantaba mi olor”, recordó.

"La gente solo me veía como el gordito que se cayó, no como quien era yo. Era algo que sí me afectaba, pero sacaba las cosas positivas y decía: 'Edgar, la gente se está riendo por ti"", contó en una entrevista al diario mexicano Milenio.

