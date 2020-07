Se viraliza foto de un murciélago de "tamaño humano" hallado en Filipinas ¿Qué dice un experto?

En redes sociales se ha viralizado una foto de un murciélago de tamaño humano, el cual fue hallado en Filipinas. La imagen ha impactado a cientos de usuarios en Twitter por el tamaño del animal.

El internauta sugiere que se trata de un zorro volador, una especie de murciélago cuya envergadura con las alas extendidas puede alcanzar hasta 1,7 metros.

¿Qué dice un experto? Leonardo Arias Cárdenas, veterinario y especialista en animales silvestres, dijo en entrevista con METRO ECUADOR que el zorro volador es el "murciélago más grande del planeta".

"Sí existe esta especie de murciélago y está entrando en peligro de extinción porque quienes lo comen le han cazado. Para los cazadores, mientras más grande es el murciélago, mucho mejor porque lo ingieren como carne (…) Realmente es una especie del tamaño de un niño de ocho años aproximadamente. Para tratarse de un murciélago es un monstruo", detalló el especialista, al tiempo que agregó que la especie es muy conocida en el mundo científico de Asia.

El zorro volador es una especie arborícola (animal que vive en los árboles) y por tanto son frugívoros (animales que se alimentan de frutos). "Este tipo de murciélago es diurno, no precisamente están en la oscuridad. Al no tener enemigos naturales se hicieron diurnos; como había frutos durante el día cambiaron sus costumbres", añadió el doctor.

El veterinario mencionó que este murciélago es de "la familia de los megaquirópteros y que es el mamífero más difundido en la tierra después del humano. En todos lados hay murciélagos menos en el mar, ni en los polos, pero en todo hábitat hay miles de especies de ellos".

Para cerrar, Arias Cárdenas agregó que las especies del murciélago dependen de su hábitat. Y que el zorro volador se le atribuye el nombre por la forma de su rostro.

Por su lado, un usuario de la red social respondió al que publicó la foto del animal. Aseguró que vive en Filipinas, y mencionó que sí tienen una envergadura enorme pero su cuerpo realmente no es tan grande. Más bien el de un perro de tamaño mediano. Solo comen frutas, especialmente guayabas y son muy mansos.

Heya, from the Philippines here. I can confirm this, they have a huuuuuge wingspan but the bodies are not really that big, more or less like the same body as a medium (bit smaller) sized dog. And yeah they only eat fruits, guavas most particularly. They're really gentle too.

