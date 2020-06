"Lady pizza": Escándalo en una pizzería por una mujer que se negó a usar mascarilla

En redes sociales le bautizaron como "Lady pizza" a una mujer que se volvió viral el pasado lunes por amenazar a los empleados de una pizzería en México. La ciudadana se negó a ponerse la mascarilla y cumplir con los protocolos de seguridad.

La mujer dijo "¿Quieren ver cómo le hablo a mi banda?" para luego salir del establecimiento, tras agredir con gritos, lanzar cosas y amenazar a todos los presentes. Pero, ¿qué ocurrió antes de que se desate la furia?

Resulta que, cuando la chica llegó a la pizzería Little Caesars en Naucalpan, Estado de México, los trabajadores del lugar se negaron a atenderla pues no llevaba una mascarilla. Además se negó a cumplir el protocolo de seguridad para evitar la propagación del COVID-19.

En ese entonces, la mujer entró en furia y los celulares se prendieron para grabar lo que se convirtió viral a los pocos minutos en las redes sociales. "¿Quién me va a atender culeros?", gritaba la mexicana completamente enfurecida, cuando se enfrentó al guardia para que la deje ingresar.

La mujer empujó al guardia y empezó a gritar a los empleados en el mostrador. "¿Tienes mi pizza o no? ¿No? ¿Seguro?". El resto de palabras estaban acompañadas de malas palabras y groserías.

“¿Quieres ver cómo le hablo a mi banda y ahorita valiendo v… llegan y los 'rafaguean'?”, agregó la mujer antes de quedar grabada.

Minutos después, los videos se hicieron virales. La mujer se convirtió en tendencia, mientras miles expresaron su indignación por la actuación de quien ahora llaman #LadyPizza.

#LadyPizza mostrándonos lo que NO se debe hacer. 1. Favor de usar el cubreboca si estará en un lugar concurrido. 2. No se empute cuando Ud. sea el/la troglodita que no está respetando los lineamientos 3. Coma caca en vez de pizza si viola los puntos 1 y 2. pic.twitter.com/UoeYmFfsfB

— Sonia RD (@sonirey2812) June 9, 2020