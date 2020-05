Pelea de dos gatos mientras su dueña presentaba un programa en vivo

El teletrabajo ha dado muchos problemas a profesores, periodistas, entre otras profesiones que tienen que estar en contacto con otras personas, porque a veces no se puede predecir situaciones como esta que se vuelto viral: una pelea de dos gatos. Sucedió en Filipinas, mientras la periodista Doris Bigornia presentaba su programa en vivo.

La comunicadora de la cadena filipina DZMM TeleRadyo tuvo un momento inesperado mientras entrevistaba a la empresaria Jennyle Tupaz de forma virtual sobre las pautas de la cuarentena por COVID-19. En ese momento los gatos de su hija empezaron una "batalla campal" justo detrás de la periodista.

MY CATS HAVE NO CHILL 😹😹 @DorisBigornia pic.twitter.com/nJr3ZCedbG

— 𝙽𝚒𝚔𝚔𝚒 𝙱𝚒𝚐𝚘𝚛𝚗𝚒𝚊 𓃠 (@nikkibigornia) May 15, 2020