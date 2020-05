La verdad detrás de los 'Dragones azules', otra plaga que asusta a EE.UU.

View this post on Instagram

Los 'Glaucus atlanticus', conocidos popularmente como 'dragones azules', son gasterópodos que contienen un peligroso veneno. … Estos dragones son animales diminutos que no llegan a alcanzar más de 3 cm de longitud. Es una especie de molusco gasterópodo de la familia Glaucidae. Está genéticamente relacionado con otra especie de su misma familia. Es el único miembro dentro del Género Glaucus. Esta babosa marina se encuentra flotando en todos los océanos de aguas templadas y tropicales del mundo. #dragonazul #planetadeanimales #nature #naturaleza #animals #dragonesazules #oceanos #wild #mundomarino #vidamarina #animalpeligroso #glaucusatlanticus