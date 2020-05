¡Se pasó! Estudiante se bañó durante clase vía Zoom en Argentina

En tiempos de pandemia, todo se hace vía remota; las clases del colegio y universidad son vía Zoom. Pero no siempre todos prestan atención y hacen trampa. Esta vez un joven sobrepasó los límites de descaro que le costó la expulsión de la institución.

Un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, decidió bañarse durante una clase que se llevaba a cabo por videoconferencia. Definitivamente perdió la noción básica de privacidad.

Cuando comenzó la conferencia, el joven se metió a su bañera sin apagar la cámara del celular. Evidentemente, sus compañeros le prestaron más atención al gracioso de la clase.

Captura de pantalla que se ha viralizado del joven que se bañó en una clase. / Captura de Pantalla

Y como era de esperarse, el incidente se volvió viral en redes sociales donde el chico fue criticado. Tras ello, el protagonista de este incidente pidió disculpas a sus compañeros.

"Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora", dijo el joven.

Pero, esas disculpas no fueron suficiente y su accionar le costó la expulsión. A través de un correo los directivos de la universidad decidieron retirarlo del curso. "Dada la falta de respeto que manifestaste en la clase de hoy, fuiste desmatriculado del curso. Se elevó el caso al departamento de HyST", reza un correo de la institución.

