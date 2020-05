Colmena de abejas mata a una avispa asesina tras ataque

El tema respecto a las avispas asesinas no ha terminado. La preocupación por su poder depredador ha asombrado a miles que han visto su forma de ataque. Pero esta vez las abejas se encargaron de acabar con un avispón de forma impresionante.

La escena quedó grabada en un video donde se muestra este impresionante modo de defensa de las abejas.

Y es que ya es conocido que las avispas asesinas pueden aniquilar colmenas de abejas en cuestión de horas. Sin embargo, estas productoras de miel se han encargado de desarrollar un mecanismo de defensa para poder sobrevivir.

Es por eso que a pesar de que estos depredadores habitan Japón desde hace varios años, aún se pueden ver abejas en en la región. Así, el video captado muestra como operan las abejas para lograr sobrevivir.

Mira aquí el video

The way Japanese bees deal with murder hornets is just brutal but satisfying. pic.twitter.com/8zjUloVzPY

— Brandon Morse (@TheBrandonMorse) May 5, 2020