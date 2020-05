Polémica: Donald Trump se transforma en Yoda de Star Wars y mira a quién mata

El presidente Donald Trump ha provocado polémica por un nuevo video para su campaña. Se trata de un montaje de 'Star Wars' que termina decapitando a dos supuestos villanos: CNN y MSNBC.

Las cuentas oficiales de la campaña presidencial se encargaron de difundir el video. El episodio III La venganza de los Sith es el protagonista de la estrategia.

Con una duración de 26 segundos, la escena empieza con una toma del candidato demócrata Joe Biden. En este caso él se muestra como el emperador Palpatine.

Es justamente ese personaje que ordena a los soldados, que están representados por CNN y MSNBC, que maten al Yoda. Este personaje es la representación de Donald Trump.

May The 4th Be With You! pic.twitter.com/TdFY5ojlgN — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) May 4, 2020

Cuando los soldados se acercan a atrapar a Yoda, pues este los sorprende. Sin que se lo esperen saca su sable de luz y los decapita. Al piso caen las representaciones de estas grandes empresas. Finalmente, Trump sale con un rostro de felicidad ante su victoria.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos serán para el 3 de noviembre de este año. Donald Trump busca su reelección y este video es parte de su campaña.

La estrategia además se cola a un tendencia: 4 de mayo o "May the 4th be with you". Ya que este es el día de Star Wars.

La polémica ha dado vuelta debido a que el video muestra la muerte de dos medios importantes. Además, el pasado domingo celebraron el Día Internacional de la Libertad de Prensa.

