Carta de hace 100 años sobre gripe sale a la luz: total parecido al coronavirus

Apareció una carta escrita de hace 100 años. Fiona Pepper, periodista australiana, compartió el mensaje que fue escrito hace 100 años por su bisabuelo, un profesor que falleció durante la pandemia de la gripe española.

El contenido de la carta sorprendió a los internautas por las similitudes que se encontraron respecto al panorama que se vive en la actualidad por el nuevo coronavirus. Además de la impactante historia.

El mensaje provino de Harry Cole, un hombre que, en 1919, tenía 29 años y estaba infectado con la gripe. Desde un hospital de Geraldton, ubicado en Australia Occidental, le escribió a su mujer para darle detalles sobre su estado de salud.

“Tengo que luchar por mi respiración”, agregó. “Temo que mi corazón está muy débil y, hasta que esto no mejore, habrá poca mejora en mí”.

Tras eso, el hombre expuso que en las noches no podía dormir mucho porque le costaba respirar y constantemente tenía severos ataques de tos. "No puedo hablar correctamente, si pudiera te llamaría por teléfono y solo puedo caminar unos veinte metros sin cansarme”, escribió.

This letter was written in 1919 by my great grandfather while he was in the isolation hospital in Geraldton, struck down with the Spanish flu. The parallels between now and then are stark. Please have a listen to my story that airs today on Fictions https://t.co/6UCejTK7Ub pic.twitter.com/gWMIlwdGgl

— Fiona Pepper (@fi_pep) April 25, 2020