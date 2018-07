La historia cuenta que en 1869, un granjero estadounidense encontró muerto a su perrito sabueso llamado "Old Drum". Y el dueño no descansó hasta hacer justicia por su muerte. "El perro es el mejor amigo del hombre" nació de allí y en el Día del Amigo dio origen a este dicho.

La triste historia de la frase: "el perro es el mejor amigo del hombre" / Getty Images

Esta frase se ha repetido una y otra vez, y más parece que nació por el vínculo especial que tienen los seres humanos por los perros. A los canes se les caracteriza por su lealtad y amor incondicional a los seres humanos, es por eso que se convierten en algo más que una mascota. Pero este popular dicho corresponde a esta triste historia de amor del granjero a su perro sabueso, fiel compañero.

El granjero se llamaba Charles Burden y vivía en Warrensburg, Missouri. Allí habitaba con su perro de raza "black and tan coonhound", de la familia de los sabuesos, llamado Old Drum. Cuenta la historia que el 28 de octubre de 1869 Burden lo encontró muerto a su perro. Old Drum tenía múltiples disparos.

Burden decidió hacer justicia y llevó a juicio a su cuñado y vecino, Leonidas Hornsby, que como previamente había tenido problemas con perros callejeros que atacaban a sus ovejas. el cuñado había jurado disparar al próximo perro que se cruzara por su casa. Originalmente, Burden pidió 100 dólares por daños y perjuicios, monto que no fue permitido, por lo que se cambió a 50 dólares.

"El perro es el mejor amigo del hombre" definitivamente empata con la historia.

