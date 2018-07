Britney Spears tuvo problemas con su vestuario y mostró un 'poquito' demás

La cantante estadounidense, Britney Spears sufrió una vez mas problemas con su vestuario durante su concierto. El hecho sucedió en un show en Maryland, EEUU, el pasado viernes por la noche.

Britney Spears volvió a sufrir un descuido en el escenario y mostró uno de sus pechos en una presentación en Estados Unidos / Captura de pantalla

la cantante empezó su gira "Piece Of Me". Spears dio un concierto en Maryland pero lo que más llamó la atención fue lo que pasó mientras interpretaba el tema "Do Something".

Su sostén negro que llevaba puesto le hizo una mala pasada a la "princesa del pop" de 36 años. Britney Spears estaba puesta un pequeño traje brillante tipo 'body' y con unas medias negras largas. Sin embargo en plena actuación dejó a la vista uno de sus pechos.

Britney Spears volvió a sufrir un descuido en el escenario y mostró uno de sus pechos en una presentación en Estados Unidos / Captura de pantalla

Britney Spears estaba muy concentrada en su coreografía que no notó que su brasier le hizo una mala pasada. Al final de la canción la estrella se dio cuenta del descuido y logró ajustar su prenda.

Relacionado