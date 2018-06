Selfie se hace viral en México por este pequeño detalle

Sophia García Espino es un joven que durante sus vacaciones en México se tomó una selfie en el baño de su casa. Su foto se volvió viral por un detalle y ella ha tenido que responder a las preguntas que los usuarios le hacían sobre el sitio donde se capturó la imagen.

El selfie que Sophia se hizo en el baño de su tía ha provocado una ola de preguntas. Y lo que parece una simple selfie en el baño, realmente ocultaba muchos secretos.

Uno de los usuarios le preguntó sobre el papel higiénico y mencionó: "¿Por qué el papel higiénico está tan lejos del inodoro?". Sophia le respondió que su tía siempre deja un rollo encima del inodoro para que no haya necesidad del levantarse.

i’m crying buzzfeed hit up the girl bc of me omggggg https://t.co/cLmmavESIM

