Mujer se transforma en Paolo Guerrero y sorprende en redes sociales

El retorno de Paolo Guerrero a la selección peruana para disputar el Mundial Rusia 2018 ha provocado que muchos peruano celebren esta noticia en sus redes sociales, como Facebook y YouTube.

Cynthia Calderón, actriz peruana, sorprendió a sus seguidores de YouTube al transformarse en Paolo Guerreo y lo hizo solo con maquillaje. Con brochas y sombras Calderón logró un asombroso parecido al capitán de la selección peruana.

Cynthia Calderón publicó el cambio en su canal de YouTube el video completo. Su caracterización sorprendió a los usuarios, que han admirado su talento y la han compartido miles de veces.

Calderón mencionó en una grabación para Facebook que no sabía nada de fútbol. Incluso, no sabía con cual selección se enfrentó en el Estadio Nacional. Su desconocimiento en el deporte no fue impedimento para que pueda convertirse en Paolo Guerrero.

Cinthya Calderón también se transformó en Ricardo Gareca

Conocida también como ‘Cynthia La'Maquilladora’ no se quedó conforme con una sola caracterización. Ella no guardó su equipo de maquillaje y se animó a realizar otro trabajo en su rostro.

En su página de Facebook, que ya cuenta con más de 100 mil seguidores, publicó un video en el que podemos verla convertida en el director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca.

