Presidente francés llama “deliciosa” a la esposa del primer ministro australiano

Emmanuel Macrom, presidente de Francia, protagonizo un error lingüístico que se convirtió viral en redes sociales. Este miércoles 2 de mayo en rueda de prensa con el ministro Australiano, Malcol Turnbull, el primer mandatario francés llamó "deliciosa" a la esposa de este.

"Quiero daros las gracias por vuestra bienvenida. Gracias a ti y a tu deliciosa esposa", dijo Macrom. Al parecer el presidente francés se confundió con el término francés 'délicieux' (encantadora) con la voz inglesa 'delicious' (delicioso).

Macron thanks Australian PM and his 'delicious wife' pic.twitter.com/35CleeEuMS

— Ruptly (@Ruptly) May 3, 2018