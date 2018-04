Guardia de seguridad filmó un supuesto fantasma en el estadio de Argentina

El sujeto registró en un video imágenes de extraños movimientos en uno de los vestuarios del estadio Tomás Adolfo Ducó, en Argentina.

En el clip se puede ver como una puerta que se abre y se cierra sola violentamente. También hay una sombra que atraviesa un vestuario que estaría vacío.

El guardia mientras filma el paranormal evento relata: “Ya son como las 11 de la noche y es la tercer vez que escucho este ruido de m… No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó. Estoy podrido”

El video del empleado se viralizó en las redes sociales.