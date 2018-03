Hombre clava su pene en viga para pagar apuesta

Un trabajador de la construcción acepta que le claven su pene en un listón de madera para cumplir con un reto. A los compañeros de este trabajador de la construcción les pareció una idea brillante retarlo para que dejase que le clavasen el pene en un listón de madera.

El periódico británico The Sun es quien difundió el vídeo, no sin antes advertirles a los niños que no lo hagan en casa. Con el reto aceptado, el hombre abre la cremallera y apoya su pene en la madera, mientras un compañero le dispara con la pistola de clavos a través del prepucio.

https://twitter.com/TheSun/status/975786982826762240?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fsocial%2F20180323%2Fclava-pene-viga-madera-ganar-apuesta%2F293971910_0.html&tfw_site=elespanolcom

A la víctima parece incluso hacerle gracia el asunto, porque doler, no demuestra que le duela mucho. Después de unos segundo con el pene clavado, el compañero inicia la maniobra para liberarlo y consigue sacárselo con facilidad.

El 'héroe' pone el broche de oro a su hazaña atravesando el agujero que le ha quedado de recuerdo con una de sus uñas.

Mira aquí el video