La terrible venganza de un hombre a su pareja infiel

Un hombre humilló a us novia al enterarse que ella le fue infiel. Sn embargo, para hacerlo, el hombre fue paciente y planificó su venganza.

Mientras muchas otras personas pensarían en huir al enterarse de una infidelidad o simplemente enfrentar al indiscreto, este hombre prefirió hacer algo que humille públicamente a su novia.

El joven decidió fingir una propuesta de matrimonio pública, en medio de una sena, con palabras románticas.

El hombre inició diciendo, en un tono serio y calmado, que la había amado, que le presentó a su hijo y que había querido que pasaran juntos el resto de sus vidas.

Tras decir estas palabras, el joven se exaltó y gritó: "Pero anoche hablé con Chris y me lo contó. Me estás engañado. Adiós".

Al despedirse el hombre arrojó sobre el plato de la que ahora es su exnovia el anillo de compromiso que pensaba darle e hizo un gesto ofensivo.

Todo grabado por quien suponemos es algún amigo, para hacer de ese escarnio y humillación pública algo aún más grande.

Si es proporcionado o no, es algo que debaten los usuarios. En todo caso el video se ha vuelto viral:

she cheated on him so he planned a fake proposal and exposed her in front of everyone pic.twitter.com/LpYGJFQYrr

— Meninist (@MeninistTweet) October 2, 2017