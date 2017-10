Twitter: profesora que espiaba a alumnos en el techo durante examen se viraliza

Muchos alguna vez hicieron trampa en una prueba, le pidieron ayuda al compañero, sacaron un plaje, o descaradamente un cuaderno para poder mejorar la falta de conocimientos. Por eso lo que hizo una profesora en Estados Unidos para controlar a sus alumnos se volvió viral, aunque también fue algo macabro.

La historia se compartió extensamente en Twitter, cuando Joseph Morales, compartió en su cuenta la táctica de su profesora para saber cuántos alumnos de su clase copiaban.

“Mi profesora se fue de la sala durante un test así que todos empezamos a comentar las respuestas. Cuando miré hacia arriba allí estaba mirándome fijamente”, escribió en Twitter.

A pesar de no tener muchos seguidores en Twitter, el tuit tuvo más de 300 mil retuits y más de 700 mil me gusta en un par de días.

Y como era de esperarse, en Twitter respondieron al comentario, con su propia interpretación de lo que hacía la profesora en ese lugar. Aunque hubo algunos usuarios de redes sociales que dejaron ver que tal vez la imagen podía haber sido trucada y usada hace meses atrás.

Aún así, fue divertido y todos amaron el post.

My teacher left the room during a test so we all started sharing answers. Then I look up and she was staring right at me 😳👩🏽‍🏫😩 pic.twitter.com/yPMpgazbMv

— Me (@josephxmorales) September 26, 2017