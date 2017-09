Despiden a profesora por ser demasiado sexy

Я хочу, чтобы скорее пришла зима И расставила везде свои сугробы, Чтоб пути для отступления замела, И в снегу я не нашла назад дорогу. Чтобы, закружившись вьюгой белой, Унесла метель мою печаль. Чтоб в морозном инее сумела Спрятать я любви своей хрусталь. А душа моя, сродни деревьям голым, Пусть оденется вдруг в белоснежный саван. Чтоб покрылось сердце коркою ледовой, И на нем замерзли бы все раны. Как я слушаю, зима, твои шаги! Ты забыла про меня? Ну где ты ходишь? Я прошу, скорее приходи, Только ты одна сейчас помочь мне сможешь. Ирина Ткаченко (Самара)#зима #архив #екатеринбург #выходные #мужжена #уприроды #нетплохойпогоды #ноябрь #2016год #люблюзиму #розовыещеки #морозно #день #прогулка #хорошийдень #поехали #прогулка #моменты #снежинки #глаза

