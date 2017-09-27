Despiden a profesora por ser demasiado sexy

Viktoria Demeshkina, joven parvularia rusa, fue despedida por ser considerada demasiado sexy.
Lo que al parecer molestó a los padres fue que las fotografías de Demeshkina tenían, según ellos, connotaciones sexuales.
"Sus poses no son apropiadas para una persona que trabaja con niños. La forma en que se ve y viste puede afectar de mala manera a los menores", argumentó a The Sun, Svetlana, una de las apoderadas.
Según ADN Radio, tras las quejas de los padres, los dueños del establecimiento educacional le exigieron a la joven que borrara sus publicaciones en las redes sociales.
No obstante, la joven se negó argumentando que sus fotos no tenían insinuaciones sexuales.
"Las fotos solamente muestran momentos en mi vida. No tienen otra connotación aparte de esa", dijo Viktoria.
Ante su negativa, las autoridades del establecimiento hicieron caso omiso a sus palabras y decidieron despedirla.
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