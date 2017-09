La monstruosa criatura que apareció tras el paso del huracán Harvey

Una 'monstruosa criatura' fue hallada en la playa de Texas City, Texas, después del paso del huracán Harvey por la zona.

La foto del descubrimiento lo hizo Preeti Desai, fotógrafa de vida silvestre, a través de Twitter.

De acuerdo a Infobae, Desai recibió decenas de mensajes y respuestas, serias y graciosas.

"Difícil de decir dada la posición y el nivel de descomposición, pero los dientes y la forma del cuerpo me hacen pensar que se trata de un tipo de anguila", respondió Andrew Thaler, científico marino y conservacionista.

"Es un misterioso monstruo alienígena", dijo David Shiffman, otro biólogo marino que decidió tomarse con gracia el asunto.

Incluso el sitio Earth Touch, dedicado a este tipo de noticias, se tomó el trabajo de intentar determinar qué clase de anguila era. "Parece ser de la familia de los Opichthidae, un grupo conocido también como las serpientes anguilas". Kenneth Tighe, del Museo Nacional de Historia Natural Smithsoniano cree que se trata de un Aplatophis chauliodus o la "anguila de colmillos".

Este tipo de animales acuáticos habitan a entre 30 y 90 metros de profundidad y casi siempre permanecen ocultos. Pero Tighe piensa que también puede tratarse de otra clase de anguilas, las Congridae, ya que las tres especies de esta familia tienen colmillos semejantes. Lo cierto es que el mundo científico no sabe con certeza qué tipo de criatura es la que arribó a las costas de Texas tras el paso de Harvey.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh

— Preeti Desai🌿 (@preetalina) September 6, 2017