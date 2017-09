Descubren serpiente de cascabel de dos cabezas

En Estados Unidos, un técnico de electricidad descubrió una serpiente de cascabel con dos cabezas mientras trabajaba.

De acuerdo a RT, el hecho sucedió cerca de Forrest City (Arkansas, EE.UU.), informa el canal Fox 8.

Rodney Kelso, que es director de operaciones de la compañía local Woodruff Electric, descubrió al reptil el pasado miércoles. La inusual especie de unos 28 centímetros de longitud se encontraba 'tomando el sol' en el exterior de la vivienda. Kelso acabó llevando la serpiente a un centro natural para que la estudiasen.

Según ha señalado Cody Walker, especialista del centro Forrest L. Wood Crowley's Ridge Nature Center de la ciudad de Jonesboro, se trata de una cascabel de los bosques, la más venenosa de cuantas viven en el estado de Arkansas. Este tipo de serpientes bicéfalas no son excepcionales en la naturaleza.

Sin embargo, estas especies no suelen vivir tanto como las que no presentan sin dicha anomalía. Técnicamente, son dos serpientes 'fundidas', por lo que con dos cerebros separados pueden reaccionar de forma diferente a los peligros.

Los especialistas planean exhibir la especie en su centro.

This two-headed rattle snake (aka: demon spawn) was just caught in Arkansas and affectionately named Deuce. #Yikes #Run #PhotoRodneyKelso pic.twitter.com/3BiB6meit7

— Cara Brookins (@cmbrookins) September 10, 2017