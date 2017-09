Taxista denuncia a mujer que quiso pagarle con sexo oral

En México, un taxista denunció a una mujer que ofreció darle sexo oral en lugar de pagarle el costo del transporte.

De acuerdo a la República de Perú, el hecho que ha causado revuelo en redes sociales, el hombre recogió a la pasajera en un paradero de estaciones en el sector Oriente de la ciudad.

Ella le habría pedido que la llevase a un restaurante, mismo que sería su centro de trabajo.

Se afirma que, como la distancia era muy larga, él decidió cobrarle por adelantado el transporte.

Sin embargo, la mujer le confesó al conductor que no contaba con dinero y le pidió “otra alternativa” para poder saldar cuentas.

El taxista se negó y continuó exigiéndole que cancele con efectivo y fue allí que la mujer le ofreció sexo oral para cancelar la deuda.

El indignado hombre no aceptó la propuesta y, por el contrario, la llevó inmediatamente a la comisaría de Monclova, en México, para sentar la denuncia ante la policía.

“Mi familia no come de eso, por eso la traje, no me quiere pagar tanta vuelta”, dijo el afectado en su declaración, quien finalmente recibió su paga tras la presión de las autoridades del lugar.

Te puede interesar: