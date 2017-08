Niña hace truco de "magia" y se hace viral en redes

En redes sociales se ha viralizado un video en el que una niña de 7 años aparece realizando un truco de “magia”.

El clip le ha dado la vuelta al mundo y hasta hay algunos usuarios que han imitado el acto.

La hermana de la pequeña compartió el video en su cuenta de Twitter, en el que se le ve a la niña intentando desaparecer en una habitación.

La menor tenía una cobija entre sus manos quiso ‘desaparecer’. Ella lanzó al aire su manta y corrió hacia una puerta para así esconderse.

El video, hasta el momento de esta publicación, supera los 100 mil ‘Me Gusta’ y los 5o mil ‘Retuits’.

Con información de larepública.pe.

So like my sister attempted her first magic trick .. pic.twitter.com/8KKM2LVFth

— yeya 🍯 (@mireya_anahii) August 8, 2017