Descubren 'conspiración satánica' de una cadena de restaurantes

Un usuario en Twitter asegura que descubrió cómo la ubicación de una cadena de restaurantes forman una estrella satánica en diferentes ciudades.

El usuario de Twitter @eatmyaesthetics se pregunta en la publicación qué está planeando la cadena estadounidense Outback.

De acuerdo a la reportado por RT, los restaurantes de la empresa se ubican de modo que una vez unidos en el mapa forman una estrella de cinco puntos, característica de los adoradores del Diablo.

La publicación se volvió rápidamente viral y al momento ya cuenta con más de 11 mil retuits.

Además, otros usuarios empezaron a buscar en los mapas y encontraron la misma siniestra distribución geográfica en otras ciudades, iniciándose así en la red una auténtica fiebre de memes denunciando una conspiración satánica de la empresa.

En respuesta a la ola de memes, Outback Steakhouse publicó en su cuenta de Twitter una mapa en la que los restaurantes de la cadena aparecen unidos con la imagen del plato especial de la casa, llamado ‘cebolla floreciente’.

Wtf is Outback Steakhouse planning pic.twitter.com/l1CSafkdOK

NC in on it pic.twitter.com/Yam8sZ1eEt

— jules (@julesjune_) July 28, 2017