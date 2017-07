Araña trepa el brazo de una reportera

Shannon Murray, reportera de Fox4, sorprendió a los espectadores por actuar con calma mientras una araña recorría su brazo en plena transmisión en vivo desde el aeropuerto Dallas/Fort Worth.

Murray se encontraba informando sobre las protestas que se desarrollaban en el aeropuerto. De repente, una araña recorrió por el brazo de la mujer pero ella continúo como si nada.

Después de su intervención en televisión, el público aprovechó las redes sociales para advertirle del insecto que estuvo durante unos segundos en su brazo.

Ante la reacción de los televidentes, la reportera publicó un tuit señalando que: “Solo sucedió ¡Sabía que sentía algo en mí !!”.

THIS. JUST. HAPPENED. I knew I felt something on me!! 😖 pic.twitter.com/1Xn7YIfp1p

