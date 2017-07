Se burlan de Ivanka Trump por una cita errónea

Ivanka Trump, hija del Presidente de Estados Unidos, hizo una publicación en Twitter que la convirtió en el objeto de burlas.

Trump intentó compartir una cita con éxitos; sin embargo, se equivocó en cuanto al autor de la frase y los usuarios no esperaron para comenzar a burlarse.

En el tuit, Ivanka aseguraba que el físico Albert Einstein era el autor de la cita. No obstante, en realidad la autoría de la frase corresponde al expresidente norteamericano, Abraham Lincoln.

A pesar de que el comentario de Trump fue escrito en junio de 2013, las burlas, tras la gran fama que ha obtenido la familia tras ganar las elecciones, han regresado.

Ivanka Trump atribuyó al famoso físico la cita: “Si los hechos no encajan en la teoría, cambien los hechos”, y ahora el autor estadounidense Colin Dickey ha devuelto el equívoco al centro de la atención en Internet compartiéndolo y descartando que Einstein hubiera dicho tal cosa.

Según RT, desde entonces el mensaje se ha hecho viral, ha tomado fuerza en los últimos días y se ha generado una ola de citas falsas inventadas por los usuarios de las redes sociales.

La frase citada erróneamente por Ivanka es: “Si los hechos no encajan en la teoría, cambia los hechos”.

"If the facts don't fit the theory, change the facts." – Albert Einstein #quote #sunday

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 23, 2013