Un viaje por el mágico Jalisco: Guadalajara, Tequila y gente amable

Guadalajara no estaba entre mis destinos principales para viajar, pero esa idea cambió cuando gracias a Copa Airlines tuve la oportunidad de conocer esta mágica ciudad de donde viene el tequila, el charro y el mariachi, con gente amable que te hace sentir como en casa.

Desde Panamá, Copa Airlines conecta a Sudamérica con Guadalajara desde hace más de 10 años y ahora aumentaron sus frecuencias a este paraíso mexicano.

Al llegar nos recibió Rubén de la empresa aérea para darnos la bienvenida a una ciudad donde íbamos a sentir lo que es México, como dice el eslogan ‘Jalisco es México’.

En Guadalajara, capital de Jalisco, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera para lograr el reconocimiento de esta bebida, en el Calendario Oficial de la Federación, declaró el tercer sábado de marzo como el Día Nacional del Tequila. De esta manera, México celebró por primera ocasión el Día Nacional de esta bebida.

El tercer sábado de marzo se decretó como elDía Nacional del Tequila / Cortesía Cámara de la Industria Tequilera

La semana previa, la Industria organizó una serie de actividades y la participación de más de 40 marcas. Además se realizaron recorridos turísticos especiales, catas, maridajes, descuentos y promociones.

El Lic. Rodolfo González González Presidente de la Cámara Nacional del tequila afirmó que “Esta bebida es el producto más representativo de México en el mundo” .

Lic. Rodolfo González González Presidente de la Cámara Nacional / Cortesía Cámara de la Industria Tequilera

México también se destaca por su comida, esos sabores intensos que causan un placer desde el primer mordisco.

Muchos creen que todo es picante pero realmente hay para todos los gustos. Fuimos invitados al restaurante ‘Los amores de Frida’, un sitio de comida prehispánica del reconocido chef mexicano Jorge Orozco, quien es considerado como el promotor de la gastronomía tradicional mexicana.

Restaurante "Los amores de Frida", Guadalajara / Metro Ecuador

Entre su menú habían chapulines, gusanos de maguey y escorpiones, animales que tienen una alta cantidad de proteínas.

Chapulines y gusanos de maguey / Sandra Zambrano Metro Ecuador

No podía faltar en nuestro recorrido visitar ‘Tequila’ y no, no hablo de la bebida, me refiero a la ciudad. De hecho este lugar fue la que dio el nombre a la bebida y no al revés como se creería.

Tequila es una ciudad del estado de Jalisco y obviamente conocida por la producción de esta bebida, pues está rodeada de campos agaveros y destilerías.

Entrada a la ciudad "Tequila" / Sandra Zambrano Metro Ecuador

También se puede encontrar el Museo Nacional de esta bebida. En el recorrido puedes ver transportes en formas de barricas. Incluso, existe un hotel donde puedes dormir dentro de una barrica de tequila, es la fiel copia del recipiente donde se añeja la tradicional bebida.

En la ciudad logramos ver de cerca el proceso. Cabe mencionar que el tequila es una bebida espirituosa que se produce a partir de la fermentación y destilación de los azúcares extraídos de las piñas del agave tequilana Weber variedad azul. Para que esta bebida pueda llevar ese nombre debe elaborarse en territorio protegido por la Denominación de Origen, o sea el territorio que posee características naturales únicas y cumplir con lo establecido en la Norma Mexicana que contiene las especificaciones para elaborar, envasar y comercializar.

Barricas de Tequila / Sandra Zambrano Metro Ecuador

La gente de Tequila vive de la producción de esta bebida. Dos personajes se destacan en este proceso: el jornalero y el jimador.

Jimador / Cortesía Cámara de la Industria Tequilera

El primero planta los agaves solo con un pico, una persona es capaz de plantar de 800 hasta 1500 en una jornada. Luego se realiza la ‘jima’ que es una palabra náhuatl que significa cortar. El jimador separa de su raíz la cabeza del agave y corta las pencas con ayuda de un instrumento.

Concurso de mixología

Una de las actividades fue el concurso de mixología, donde 24 participantes provenientes de la república mexicana, quienes conocieron las virtudes de las marcas, realizaron creaciones con la bebida.

El ganador fue Adrián Íñíguez de 24 años con un cóctel llamado ‘Qué te vaya bonito’, contó que recordaba a su abuela. Cuando él salía de casa le dijo “¡Qué te vaya bonito!” pero lamentablemente a su regreso ella había fallecido.

El segundo lugar fue para Bruno Cendejas un joven de 19 años y el tercero se lo llevó Karina Álvarez de 30 años.

Los tres ganadores son tapatios, es decir son de estado de Jalisco.

Ganadores del concurso de mixología / Cortesía Cámara de la Industria Tequilera

Paisaje agavero

El paisaje agavero es patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2006.Antes, el agave era tan importante que se lo personificó con Mayahuel, Diosa de la fertilidad. En el siglo XVIII los “vinos de agave” comenzaron a cobrar fama y luego se les dio el nombre de tequila.

Paisaje agavero / Cortesía Cámara de la Industria Tequilera

5 datos sobre el agave

Es una planta autóctona de México. Existen más de 200 variedades y solo una puede ser utilizada para producir tequila, el agave tequilana Weber variedad azul.

No requiere riego. Se puede encontrar entre 2.800 a 3.000 plantas por hectáreas. Se requiere entre 6 y 8 kg para producir un litro de tequila. Llevan entre 5 y 8 años para madurar. Solo puede producirse en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarut y Tamaulipas.

Agave / Cortesía Cámara de la Industria Tequilera

Lugares para conocer en Guadalajara

Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento tiene un estilo neogótico. Está construido en piedra de madera cortada a mano.

Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento / Sandra Zambrano Metro Ecuador

El Hospicio Cabañas fue un hogar de huérfanos entre 1810 a 1980. Actualmente se conservan algunos murales de José Clemente Orozco.

Hospicio Cabaña / Sandra Zambrano Metro Ecuador